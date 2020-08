Bị bắt khi từ Hà Nội về Hà Tĩnh trốn nã

Nguyễn Văn Vũ (SN 1994, trú tại xã Sơn Kim 2, Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị bắt khi về quê trốn lệnh truy nã.

Nguyễn Văn Vũ tại cơ quan công an

Ngày 8/8/2020, tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây (Hương Sơn), Công an huyện Hương Sơn phối hợp với công an các xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây và thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) bắt giữ Nguyễn Văn Vũ - đối tượng bị Công an TP. Hà Nội truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Vũ cùng đồng bọn đang có hành vi tàng trữ 21 viên nén ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng 1,955 gam.

Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Vũ.

Quyết định truy nã của Công an TP. Hà Nội đối với Nguyễn Văn Vũ

Ngày 10/1/2020, Viện KSND TP Hà Nội đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Văn Vũ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh cấm nhưng Vũ vẫn trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã củng cố hồ sơ, tài liệu ra quyết định truy nã đối với Vũ.

Sáng nay, 10/8/2020, Công an huyện Hương Sơn đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương