(Baohatinh.vn) - Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Hoan (SN 1990), trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về tội vận chuyển pháo trái phép.