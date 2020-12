Bộ Công an thông tin nhiều vụ việc “nóng”

Tại buổi họp báo chiều 7/12 thông tin về những kết quả hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 diễn ra trong hai ngày 6 và 7/12, lãnh đạo Bộ Công an và Công an TPHCM đã thông tin đến báo chí về nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, trong đó có những vụ việc nổi cộm.

Toàn cảnh buổi họp báo do Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Chiều 7/12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo, thông tin về kết quả hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin đến đại diện các cơ quan báo chí về những kết quả hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 diễn ra trong hai ngày 6 và 7/12.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, năm 2020, lực lượng công an đã bám sát nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành đảm bảo an ninh, trật tự, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Nổi bật trong đó đã chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, phục vụ tích cực các hoạt động đối ngoại, nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội…

Chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là với Quân đội nhân dân, triển khai khẩn trương, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; phối hợp với các cơ quan liên quan và cấp ủy làm tốt việc rà soát nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối góp phần vào thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài ra, lực lượng công an duy trì đảm bảo an ninh từ xa, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập ở trong nước. An ninh trên các lĩnh vực, địa bàn được tăng cường. Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch COVID-19; phát huy vai trò nòng cốt là một trong ba lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch.

Trong năm 2021, theo Người phát ngôn Bộ Công an, lực lượng công an xác định công tác trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM nói về vụ việc công an phường Phú Thọ Hòa. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Cũng tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Công an TPHCM và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đã trao đổi, thông tin một số vấn đề mà các cơ quan báo chí quan tâm.

Cụ thể, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về công tác kiểm tra, rà soát cán bộ, siết chặt kỷ luật, quy trình, quy chế công tác, Công an TPHCM phát hiện cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TPHCM) vi phạm quy trình, quy chế công tác, có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, cần xử lý nghiêm khắc. Giám đốc Công an TPHCM đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 25 cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa.

Sau khi tiến hành điều tra, xác minh cho thấy quá trình tác nghiệp của cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tổ chức và công dân. Hành vi đó cần thiết phải xử lý nghiêm khắc. Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vụ án mới được khởi tố, quá trình điều tra thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đủ căn cứ pháp lý sẽ xem xét trách nhiệm. Hiện Giám đốc Công an TPHCM đã yêu cầu chỉ huy các cấp của Công an Quận Tân Phú tiến hành kiểm điểm, sau đó, Công an TPHCM tiếp tục làm rõ trách nhiệm các cấp. Sau khi có kết quả điều tra, Công an TPHCM sẽ thông tin chi tiết đến báo chí và công luận.

Về vụ việc một số cá nhân, doanh nghiệp tố cáo ông Trần Quý Thanh và bà Trần Uyên Phương cho họ vay tiền với lãi suất cao rồi lấy luôn tài sản thế chấp của người vay, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Đại tá Chử Văn Dũng cho biết, tháng 10/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quý Thanh, bà Trần Uyên Phương và một số cá nhân khác có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế. Theo đó, các cá nhân này chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp gây thiệt hại cho Công ty Cổ phần Phát triển Kim Oanh Đồng Nai số tiền trên 1.000 tỷ đồng.

Ngày 9/11/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin tội phạm. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tập trung xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp truy nã bị can Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, Đại tá Chử Văn Dũng cho biết, ngày 4/9/2020, tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế cũng đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có thư đề nghị gia đình bị can Hồ Thị Kim Thoa liên hệ động viên bà Thoa sớm về nước trình diện và thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan ngoại giao để tiếp tục đề nghị truy bắt, dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa.

Lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Công an cũng trả lời một số vụ việc được dư luận quan tâm, như: Vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; vụ Công ty Nhật Cường; vụ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn; vụ VN Pharma,… Hầu hết các vụ án này đều nằm trong các vụ được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo và đang trong giai đoạn điều tra. Tinh thần chung về các vụ việc này là chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương là khách quan, triệt để, đúng người đúng tội và triệt để thu hồi tài sản thất thoát về cho Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cơ quan báo chí dành cho lực lượng Công an trong thời gian tới, giúp lực lượng Công an tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo chinhphu