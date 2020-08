Cảnh sát Môi trường Hà Tĩnh bắt 2 vụ khai thác khoáng sản trái phép

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (PC05) - Công an Hà Tĩnh vừa tổ chức bắt 2 vụ khai thác khoáng sản trái phép trong đêm ở Hương Sơn và Can Lộc.

Vào hồi 20h ngày 31/7, Phòng PC05 Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Phòng TN&MT huyện Hương Sơn phát hiện Trần Văn Toàn (SN 1990, thường trú tại xã Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An) dùng sà lan khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Phố đoạn thuộc địa phận thị trấn Phố Châu.

Phòng PC05 bắt quả tang vụ dùng sà lan khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Phố thuộc thị trấn Phố Châu (Hương Sơn)...

Đoàn kiểm tra phát hiện Trần Văn Toàn đã dùng sà lan hút được 9m3 cát trái phép.

Phòng PC 05 đã tiến hành lập biên bản, đồng thời giao tang vật, phương tiện cho Công an huyện Hương Sơn, Phòng TN&MT huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Không lâu sau đó, vào hồi 3h15 phút ngày 1/8/2020, Phòng PC 05 chủ trì phối hợp với Công an, Phòng TN&MT huyện Can Lộc bắt quả tang Trần Văn Tài (SN 1990, trú tại thôn Nam Phong, xã Thượng Lộc, Can Lộc) sử sụng máy đào khai thác đất trái phép tại khu vực đồi đất thuộc tổ dân Phố Tân Hưng, thị trấn Đồng Lộc.

... và bắt quả tang vụ khai thác đất trái phép tại thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc).

Phòng PC 05 đã lập biên bản sự việc, bàn giao tang vật, phương tiện cho Công an huyện Can Lộc xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Phú