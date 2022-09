Cảnh sát Môi trường Hà Tĩnh kịp ngăn vụ chở lợn chết vào lò mổ

Nguyễn Xuân Lực (SN 1978, trú tại thôn A, xã Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh) khai nhận mua 3 con lợn tại một trang trại ở xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) rồi chở đến lò mổ ở thị trấn Thạch Hà để bán cho thương lái.

Lực lượng Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn vụ việc

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 24/9, qua công tác trinh sát, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Thạch Hà và Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Thạch Hà phát hiện xe ôtô tải mang BKS 38H-00216 do Nguyễn Xuân Lực điều khiển, vận chuyển động vật (lợn) nghi bị chết vào lò mổ ở tổ dân phố 4, thị trấn Thạch Hà.

Khi xe đang dừng đỗ ở lò mổ nói trên, tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe chở 3 cá thể lợn có tổng trọng lượng 540kg, trong đó có một cá thể lợn đã chết, chuyển màu thâm đen.

Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc.

Bước đầu, Nguyễn Xuân Lực khai nhận mua 3 con lợn tại một trang trại ở xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên), chở đến lò mổ ở thị trấn Thạch Hà để bán cho thương lái.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiến hành phun khử khuẩn và tiêu hủy toàn bộ số lợn trên để phòng tránh dịch bệnh.

Ánh Hồng