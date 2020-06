Chưa kịp “bay” cùng... hồng phiến thì bị bắt

Cơ quan CSĐT (Công an Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Kha Văn Mun (SN 1992) quê ở xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.