Có gì bên trong trung tâm giám sát an ninh, giao thông hiện đại nhất Hà Tĩnh?

Với 98 camera giám sát được lắp đặt tại các điểm giao thông trọng yếu, trung tâm giám sát an ninh, an toàn giao thông đặt tại Công an TP Hà Tĩnh được kỳ vọng góp phần làm giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn, đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn.

Video: Bên trong trung tâm giám sát an ninh, an toàn giao thông TP Hà Tĩnh

Áp dụng khoa học công nghệ vào việc xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, TP Hà Tĩnh đã thành lập Trung tâm Giám sát an ninh, an toàn giao thông, đặt tại Công an TP Hà Tĩnh với hệ thống camera giám sát dày đặc được lắp đặt trên các trục đường chính, các nút giao thông trọng điểm.

Bên trong trung tâm giám sát, một hệ thống màn hình khổ rộng liên tục hiển thị hình ảnh giao thông trên các tuyến đường của thành phố. Trung tâm có nhiệm vụ kiểm soát giao thông trên các tuyến đường chính, nút giao khu vực trung tâm thành phố với nhiều chức năng như: điều khiển đèn tín hiệu, giám sát và cung cấp thông tin giao thông, hỗ trợ xử lý vi phạm...

Cụ thể, với hệ thống camera đã có và lắp đặt thêm, trung tâm sẽ cập nhật và chia sẻ dữ liệu từ 98 cột gắn camera rải khắp các khu vực giao thông trọng yếu của TP Hà Tĩnh. Trong đó có 82 vị trí giám sát an ninh công cộng (gồm 5 điểm lắp đặt camera độ phân giải 4K, 26 điểm lắp đặt camera cố định độ phân giải Full HD 1920x1080, 51 điểm lắp đặt camera cố định quay quét 360 độ)...

...cùng 10 vị trí giám sát biển số phương tiện tại cửa ngõ ra, vào thành phố và 6 vị trí giám sát phương tiện vi phạm tín hiệu đèn giao thông.

Cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh là đơn vị điều hành túc trực quan sát, nắm bắt mọi chuyển động của đường phố qua các màn hình. Thông qua hệ thống giám sát, cán bộ vận hành sẽ ghi nhận tất cả các thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn. Từ đó, tiến hành điều hòa giao thông trên các tuyến đường xảy ra tình trạng đông xe, ùn tắc thông qua khả năng kiểm soát và điều khiển linh hoạt hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông; cung cấp dữ liệu vi phạm an toàn giao thông cũng như các sự cố tai nạn trên địa bàn…

Thiếu tá Phan Viết Hùng (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Hà Tĩnh) cho biết: "Vừa qua đội đã tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ để có thể vận hành linh hoạt các trang thiết bị kỹ thuật. Việc trung tâm đi vào hoạt động có nhiều ý nghĩa quan trọng, trong đó sẽ giảm tải công việc cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường..."

Đến thời điểm này, phần hạ tầng công nghệ thông tin gồm hệ thống mạng, hệ thống tường lửa, hệ thống phân tải, máy chủ xử lý, máy chủ dự phòng, máy trạm; cùng hệ thống giám sát và điều khiển... đã được lắp đặt hoàn tất.

Trang thiết bị hiện đại, hình ảnh sắc nét truyền về trung tâm cho phép theo dõi mọi “chuyển động” không kể ngày đêm hay thời tiết xấu.

Với camera giám sát an ninh công cộng, giám sát biển số, giám sát vi phạm, hệ thống còn hỗ trợ lưu trữ dữ liệu không giới hạn giúp cán bộ vận hành dễ dàng tìm kiếm các thông tin khi cần thiết

Trung tâm Giám sát an ninh, an toàn giao thông TP Hà Tĩnh hướng đến việc đáp ứng được phần nào nhu cầu về kết nối, lưu trữ và chia sẻ thông tin cho người tham gia giao thông và các cơ quan, đơn vị phối hợp. Trung tâm sẽ liên tục cung cấp thông tin về tình hình giao thông cho cả người tham gia giao thông và các đơn vị quản lý… Được biết, thời gian tới Công an TP Hà Tĩnh sẽ tổ chức tuyên truyền rộng rãi thông tin đến mọi người dân trước khi trung tâm chính thức đi vào hoạt động.

Thượng tá Bùi Đức Thuận - Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: "Hệ thống giám sát không chỉ đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông mà còn phục vụ rất tốt cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Chúng tôi sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để thực hiện tốt công tác xử lý vi phạm nhằm duy trì trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Ngoài ra, với sự ra đời của trung tâm giám sát sẽ nâng cao nếp sống văn minh đô thị, phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật khác ảnh hưởng tới môi trường đô thị nói riêng, an ninh trật tự nói chung".

Ngân Giang - Anh Tấn