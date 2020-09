Cố ý gây thương tích, bị bắt sau gần 5 năm trốn nã

Sáng nay (15/9), Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thông báo bắt được đối tượng Phan Tiến Dũng (SN 1989, trú thôn Thành Sơn, xã Xuân Thành) có lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào ngày 8/7/2015, do mâu thuẫn cá nhân, Dũng dùng dao chém, gây thương tích cho anh Trần Văn Toàn (SN 1989, trú thôn Thành Sơn, xã Xuân Thành). Sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn khỏi địa phương vào miền Nam sinh sống.

Đối tượng Phan Tiến Dũng bị bắt sau gần 5 năm trốn nã.

Qua quá trình điều tra, làm rõ, ngày 10/11/2015, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã ra lệnh truy nã đối với Phan Tiến Dũng. Tuy nhiên, đối tượng luôn thay đổi chỗ trốn, không liên lạc về nhà nên việc xác minh, truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Thời gian gần đây, trên cơ sở nhận được thông tin về đối tượng, các trinh sát hình sự Công an huyện Nghi Xuân đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, rà soát, xác minh mối quan hệ của đối tượng và lên phương án bắt giữ.

Đến ngày 14/9/2020, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt giữ được Phan Tiến Dũng khi y vừa xuống máy bay tại sân bay ở thành phố Vinh (Nghệ An).

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân ra lệnh tạm giam Phan Tiến Dũng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Việt