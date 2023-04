Công an Cẩm Xuyên liên tiếp phá nhiều vụ trộm cắp tài sản

Trong thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ trộm cắp tài sản. Các vụ trộm đều xảy ra ở nhà dân hoặc nơi công cộng.

Vào khoảng 19h ngày 28/2/2023, lợi dụng ông Nguyễn Trọng Ninh (thôn Tân Trường, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) không khóa cổng, 2 đối tượng: N.B.H (SN 2006, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên) và Đ.T.A.T (SN 2006, trú tại xã Nam Phúc Thăng) lẻn vào nhà trộm 1 chiếc xe máy điện nhãn hiệu JVC ECO XMEN F1, biển kiểm soát 38MDD3-014.87.

Tang vật xe máy điện do N.B.H (trú thị trấn Cẩm Xuyên) và Đ.T.A.T (trú xã Nam Phúc Thăng) trộm cắp đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên tịch thu.

Ngày 6/3/2023, cũng trên địa bàn xã Nam Phúc Thăng, 2 đối tượng tiếp tục lấy trộm bình ắc quy xe máy điện của bà Hồ Thị Liên (SN 1963, trú tại thôn Phúc Tiến) và bà Hoàng Thị Tân (SN 1950, trú tại thôn Phúc Thịnh) vào ngày 7/3. Tang vật ở cả 3 vụ trộm đều được N.B.H và Đ.T.A.T đem bán cho các ốt thu mua phế liệu để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ và khoanh vùng đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng xác định thủ phạm các vụ trộm trên. Qua điều tra, truy xét, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện nay, cơ quan CSĐT đang đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với N.B.H và Đ.T.A.T.

Lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng N.B.H (SN 2006, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên) và Đ.T.A.T (SN 2006, trú tại xã Nam Phúc Thăng) đã gây ra nhiều vụ trộm bình ắc quy rồi đem bán cho các ốt thu mua phế liệu.

Một vụ trộm khác diễn ra vào trưa ngày 21/3/2023. Lợi dụng lúc chị Nguyễn Thị Lĩnh (SN 1975, ở thôn Xuân Lây, xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên) đang ngủ say, kẻ gian đã đột nhập vào nhà trộm 1 chiếc điện thoại di động Samsung Galayxy A04. Sau khi phát hiện vụ việc, chị Lĩnh đã báo lên công an địa phương.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Xuyên đã lần ra đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đình Anh (SN 1983, trú tại thôn Tùng Sơn, xã Nam Điền, Thạch Hà). Đối tượng này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, từng có 5 tiền án chưa xóa án tích, vừa mới ra tù tháng 10/2022 do phạm tội trộm cắp tài sản.

Sau khi điều tra biết Nguyễn Đình Anh bỏ trốn vào tỉnh Đắk Lắk, ngày 9/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã vào bắt khẩn cấp đối tượng và dẫn giải về trụ sở đơn vị. Qua đấu tranh, Nguyễn Đình Anh khai nhận thêm một số vụ trộm khác đã thực hiện ở một số địa bàn khác trong tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Nguyễn Đình Anh (trú xã Nam Điền, Thạch Hà) khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của chị Nguyễn Thị Lĩnh (xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên) tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên.

Mới đây nhất, vào khoảng 17h55" ngày 3/4/2023, anh Phạm Văn Thế (SN 1962, trú xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) điều khiển xe mô tô Honda nhãn hiệu Wave, biển kiểm soát 38X1-385.31 đến hiệu thuốc tại thôn Kênh, xã Cẩm Thành để mua thuốc. Khi vào, anh Thế đã để chìa khóa xe ở ổ khóa rồi dựng xe bên lề đường.

Cùng thời gian trên, đối tượng Phạm Văn Vỹ (SN 2002, trú tại thôn 2, xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên) đi chơi ngang qua, thấy xe mô tô của anh Thế nên đã ngồi lên xe, khởi động nổ máy và đi ra TP Vinh (Nghệ An) để tìm nơi tiêu thụ. Đến ngày 10/4/2023, Phạm Văn Vỹ đã đến công an phường ở TP Vinh (Nghệ An) đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Vỹ (thôn 2, xã Cẩm Lĩnh) cùng tang vật là chiếc xe máy trộm được.

Trung tá Bùi Việt Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Các vụ trộm đều xảy ra ở nhà dân hoặc nơi công cộng, đối tượng trộm cắp hầu hết không có nghề nghiệp ổn định. Trong đó, nổi lên là các vụ trộm cắp xe máy, xe điện, máy móc, thiết bị điện thoại, tiền… Các đối tượng chủ yếu lợi dụng những sơ hở, mất cảnh giác của người dân để tiến hành thực hiện hành vi trộm cắp.

Xác định tập trung cao điểm ngăn chặn tội phạm trộm cắp, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tăng cường công tác đấu tranh, truy bắt, xử lý các vụ án; củng cố hồ sơ, chuyển các cơ quan chức năng để sớm khởi tố bị can. Đồng thời, tuyên truyền đến người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa bảo vệ tài sản của mình và tích cực tham gia tố giác, truy bắt tội phạm, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn".

Theo đó, Công an huyện Cẩm Xuyên đã thông tin, tuyên truyền lên hệ thống loa phát thanh của các thôn, xóm để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

Cùng với đó, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục đầu tư lắp đặt camera an ninh ở các địa điểm công cộng nhằm giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh, phòng chống tội phạm ở khu dân cư.

Người dân cần phải nêu cao cảnh giác, không để xe máy, xe điện sơ hở trước cửa nhà, phòng trọ mà không có người trông coi. Trước khi rời khỏi xe phải rút chìa khóa và nên dừng, đỗ xe ở nơi dễ quan sát. Ngoài ra, trước khi ngủ hoặc khi rời khỏi nhà, người dân cần kiểm tra kỹ các khóa cửa để tránh kẻ gian đột nhập lấy tài sản. Ở các nơi công cộng, cần phải bảo vệ tài sản của mình cẩn thận, tránh để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Thượng tá Phan Ngọc Tố Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên

Phan Trâm