Công an Can Lộc xử lý 852 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Nhằm hạn chế tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tăng cường tuyên truyền pháp luật và xử lý vi phạm về an toàn giao thông.

Từ đầu năm 2023 đến nay, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Can Lộc đã thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng công an cắm chốt tại các tuyến đường để kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện đã thành lập các tổ công tác cắm chốt tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm. Từ đó, phát hiện, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm các quy định, đặc biệt là liên quan đến nồng độ cồn.

Công an huyện lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Công an huyện Can Lộc đã tiến hành tuần tra, kiểm soát và lập 852 biên bản vi phạm, trong đó, chấp hành quyết định xử phạt 785 trường hợp (vi phạm nồng độ cồn 157 trường hợp); thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng…

Trong quá trình thực hiện việc kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm về an toàn giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hầu hết người dân khi tham gia giao thông chấp hành khá tốt, hợp tác với lực lượng CSGT.

Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

Thời gian tới, Công an huyện Can Lộc tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý các tài xế vi phạm nồng độ cồn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các trường học, quán ăn, các địa phương và thông qua phương tiện truyền thông từ huyện đến cơ sở.

Anh Thư - Minh Đông