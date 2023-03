Công an Đức Thọ xử phạt 59 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã phát hiện, xử lý 59 trường hợp điều khiển phương tiện tham giao giao thông vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 500 triệu đồng.

Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ, sau tết là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội, giao lưu gặp mặt nên tình trạng người dân sau khi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến.

Nhiều chủ phương tiện đã không làm chủ được tay lái, dẫn đến mất kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ xẩy ra tai nạn giao thông rất cao. Trước thực trạng trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an các cấp, Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó, tập trung xử lý hành vi vi phạm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn của lái xe

Theo đó, Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ đã huy động 100% quân số, chia làm 3 tổ tuần tra, khép kín trên toàn tuyến, thường xuyên thay đổi địa điểm và không cố định khung thời gian nhằm kiểm tra, xử lý triệt để các trường hợp sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trong đó, tập trung vào các địa bàn, tuyến có nhiều nhà hàng, quán ăn, quán karaoke là những điểm phát sinh nhiều vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Bên cạnh tuần tra kiểm soát công khai, Đội còn bố trí các tổ mặc thường phục, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện các trường hợp vi phạm và tiến hành xử lý phạt nguội.

Từ sau tết Nguyên đán, Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ huy động 100% lực lượng, lập chốt kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của các phương tiện.

Từ ngày 4/1/2023 đến nay, Đội đã phát hiện, lập biên bản xử lý 59 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 21 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định; 1 trường hợp chở quá tải trọng với tổng số phạt tiền gần 500 triệu đồng; tước 75 giấy phép lái xe, tạm giữ 63 phương tiện.

Đặc biệt, đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ngoài việc phạt tiền còn tiến hành tước quyền sử dụng giấy phép lái xe theo đúng thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, Đội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia nhằm nâng cao ý thức cho người dân, góp phần hình thành văn hóa giao thông “đã uống rượu bia thì không lái xe".

