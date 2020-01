Công an Hà Tĩnh “chặt đứt” đường dây lô đề giao dịch 500 triệu đồng/ngày, khởi tố 13 đối tượng

Chiều nay (10/1), Trung tá Nguyễn Phi Hải – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn, hiện đã ra quyết định khởi tố 13 đối tượng về hành vi “đánh bạc”.

Một số đối tượng trong đường dây bị triệu tập làm việc

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qui mô lớn.

Đường dây này tổ chức rất chuyên nghiệp, các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, kín kẽ và trên diện rộng, liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh như: TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh, Nghi Xuân cho đến các địa bàn ngoại tỉnh như: Nghệ An, Đồng Nai, Quảng Nam.

Từ tài liệu trinh sát thu thập được, dưới sự chỉ đạo Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Lộc Hà, Công an TX Hồng Lĩnh xác lập chuyên án mang bí số LĐ 1219 để điều tra làm rõ.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Sau thời gian tập trung cao độ tiến hành điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Lộc Hà, Công an TX Hồng Lĩnh đã thành lập 8 tổ công tác phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại địa bàn các huyện: Lộc Hà, TP Hà Tĩnh, Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh, TP Biên Hòa (Đồng Nai), bắt giữ 5 đối tượng;

Triệu tập làm việc nhiều đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lan (SN 1987) ở phường Nam Hà, Trần Thị Chung (SN 1983), Nguyễn Thị Cẩm (SN 1973) cùng ở phường Nguyễn Du; Trần Thị Hồng Thắng (SN 1969), Lê Thị Dung (SN 1989) đều ở xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh);

Nguyễn Thị Hương (SN 1976) ở xã An Lộc, Phan Duy Ngọc (SN 1982) ở xã Thạch Mỹ, Lê Trọng Uyển (SN 1989), Trương Ngọc Sơn (1978) cùng ở huyện Lộc Hà; Đinh Thị Dung (SN 1988), Nguyễn Thị Thúy Hoa (SN 1983), Nguyễn Thế Mỹ (SN 1981), Phan Thị Huyền (SN 1990) cùng ở phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh);

Thái Quốc Đạt (SN 1991) ở phường Trảng Bom, TP Biên Hòa (Đồng Nai), Nguyễn Văn Xin (SN 1977) ở huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng trong đường dây lô đề

Tiến hành khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô, 20 thẻ ATM, 22 điện thoại di động, 3 máy tính và nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu xác định, trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch đánh bạc khoảng gần 500 triệu đồng (gấp 5 lần số tiền bán vé trung bình mỗi ngày của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện, ngoài 2 đối tượng: Lê Trọng Uyển, Trương Ngọc Sơn, 13 đối tượng còn lại đều đã bị khởi tố về tội “đánh bạc”.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Văn Hùng – Sỹ Quý