Công an Hà Tĩnh “đánh mạnh” vào tội phạm mua bán động vật hoang dã

Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, Công an Hà Tĩnh đã đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng, nhóm đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm.

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Hiền.

Dịp cận tết Nguyên đán Giáp Thìn, Nguyễn Văn Hiền (SN 1979, trú thôn 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) đặt mua cá thể gấu chó (động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB) nặng 65 kg với giá 60 triệu đồng từ Lào. Để tránh bị phát hiện, cá thể gấu được cấp đông, đựng trong bao tải kín, vận chuyển về Việt Nam.

Sáng 25/12/2023, sau khi nhận hàng từ xe buýt, Hiền vận chuyển cá thể gấu chó đến ngôi nhà ở TDP 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê cho Dương Thị Phương. 12h cùng ngày, khi Phương đang bán cá thể gấu chó cho khách hàng thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt giữ.

Tang vật thu giữ trong vụ án Nguyễn Văn Hiền, Dương Thị Phương, Đinh Thị Kiều phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nhà ở của Đinh Thị Kiều (SN 1978, trú thôn 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) phát hiện 1 cá thể rắn hổ chúa (loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ) và 5 cá thể cầy hương, cầy vòi. Số hàng động vật này được Kiều mua của một số cá nhân, chưa kịp tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Văn Hiền, Dương Thị Phương, Đinh Thị Kiều về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Liên quan tới tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, vào ngày 21/12/2023, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt quả tang tại nhà ở của Nguyễn Tiến Dũng (SN 1973, trú TDP 5, thị trấn Tây Sơn) có hành vi tàng trữ 5 cá thể hổ đã chết, được cấp đông. Số cá thể hổ này được Dũng mua từ Lào về sử dụng cho cá nhân và bán kiếm lời.

Viện KSND huyện Hương Sơn đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tiến Dũng về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Các cá thể hổ mà Nguyễn Tiến Dũng mua từ Lào về sử dụng và bán kiếm lời.

Trong những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, tình trạng buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm và sản phẩm từ động vật hoang dã (hổ, tê tê, rùa, sơn dương...) trên địa bàn Hà Tĩnh đã được kéo giảm rất nhiều. Tuy vậy, các hoạt động của tội phạm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, quý hiếm vẫn còn khá phức tạp, tiềm ẩn theo chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là thời điểm trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán.

Nhằm tăng cường đấu tranh, phòng chống tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật, sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm, trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm của Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đã tập trung đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm...

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: Các đối tượng thường lợi dụng địa hình đồi núi trên địa bàn để tiến hành vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật hoang dã, quý hiếm. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đơn vị đã tập trung lực lượng, đấu tranh thành công nhiều vụ án về vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Từ ngày 15/12/2023 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 31 vụ, 31 đối tượng (30 cá nhân, 1 tổ chức) vi phạm trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; trong đó, có 3 vụ việc về buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm, thu giữ 6 cá thể tê tê, 7 cá thể hổ con, 1 cá thể gấu ngựa, 5 cá thể cầy hương, cầy vòi, 1 cá thể rắn hổ chúa, 1 đầu Sơn Dương...

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh quyết liệt đấu tranh với tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm.

Thượng tá Nguyễn Văn Liệu - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh khẳng định: Triển khai công tác đấu tranh, ngăn chặn vi phạm về mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh, đơn vị chủ động phối hợp với công an các địa phương triển khai biện pháp nghiệp vụ nắm bắt tình hình, thu thập thông tin từ phản ánh của quần chúng nhân dân và cơ quan chức năng để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật về động vật, sản phẩm từ động vật hoang dã, quý hiếm.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân về bảo vệ rừng, động vật hoang dã; không buôn bán, săn bắn, vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm và tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.

Tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi săn bắn, mua bán, vận chuyển động vật và sản phẩm từ động vật hoang dã, quý hiếm.

Đức Nhung