Công an Hà Tĩnh khởi tố 2 đối tượng tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” với 2 đối tượng.

Lê Đình Đức (trái) và Đoàn Thanh Bằng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kon Tum, Công an xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) xác định đối tượng Lê Đình Đức (SN 1984, trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) có thời gian lao động tự do tại Lào và có quen biết Lê Viết Tài (tên thường gọi là Tú, SN 1980, trú tại thôn IEC, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Tháng 3/2019, do ảnh hưởng dịch Covid-19, Lê Đình Đức trở về Việt Nam. Đến tháng 6/2020, Đức muốn tổ chức cho người khác sang Lào trái phép nên liên hệ với Tài để liên kết đưa người khác sang Lào.

Đức lập một tài khoản Facebook và đăng lên trang cá nhân nhận đưa người trốn sang Lào. Đến khoảng tháng 9/2020, một người có tên Facebook “Nguyễn Phong” chủ động nhắn tin cho Đức hỏi về việc trốn sang Lào.

Cơ quan điều tra lấy lời khai Lê Đình Đức.

Thông qua Lê Viết Tài, Đức gọi điện cho Đoàn Thanh Bằng (SN 1973, trú tại thôn IEC, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) để hỏi về việc sang Lào. Hai bên thống nhất giá là 3.500.000 – 3.700.000đ/người. Sau đó, Bằng nhận người tại khu vực Pờ Y và đưa sang Atapư (Lào) với hình thức tiểu ngạch.

Sau khi trao đổi xong, Đức nhắn tin lại cho “Nguyễn Phong” - người muốn sang Lào với giá 4.500.000đ/người, sang đến Lào nhận người sẽ thanh toán tiền. Sau đó, “Nguyễn Phong” gửi cho Đức số điện thoại của 6 người để liên hệ cùng sang Lào gồm: Hoàng Văn Lâm, Đậu Văn Định (trú xã Việt Tiến), Dương Văn Mậu (trú xã Thạch Liên, cùng huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh); Lê Văn Thái, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Văn Trung (xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Đức chủ động gọi điện liên hệ xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh – Kon Tum để đặt vé. Ngày 7/9/2020, 3 người: Hoàng Văn Lâm, Đậu Văn Định, Dương Văn Mậu đón xe tại Ngã ba Thạch Long, huyện Thạch Hà; đến ngã tư cầu vượt đường tránh TP Hà Tĩnh, Lê Văn Thái, Nguyễn Thị Huệ và Nguyễn Văn Trung lên xe.

Đoàn Thanh Bằng tại cơ quan công an.

Đến khu vực huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kom Tum, Bằng thông báo cho Đức xuống xe tại khu vực khách sạn BMC Ngọc Hồi và thuê 1 chiếc xe 7 chỗ ra đón Đức cùng 6 người đi theo hướng Cửa khẩu Bờ Y. Tại đây, do Bằng đưa ra giá là 6.500.00đ/người nên Đức và Bằng không thống nhất.

Đức đưa 6 người về khách sạn BMC để nghỉ ngơi. Đến ngày 8/9/2020, Hoàng Văn Lâm không đi nữa và quay về Hà Tĩnh. Đêm ngày 8/9/2020, Bằng thống nhất với mức giá 6.000.000đ/người và đưa 5 người còn lại đi theo đường tiểu ngạch sang Lào, sau đó liên hệ với một lái xe ô tô đưa 5 người trên đến bến xe Atapư (Lào).

Tại Cơ quan An ninh điều tra, Lê Đình Đức và Đoàn Thanh Bằng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 14/1/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hồng Nhung – Anh Cường