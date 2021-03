Công an Hà Tĩnh khởi tố nữ 8X lừa “chạy” visa nước ngoài

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Thị Oanh (SN 1984, ở Nam Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đoàn Thị Oanh tại cơ quan điều tra.

Tháng 10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Tiến Dung (SN 1975, thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tố giác Đoàn Thị Oanh (SN 1984, thôn Tương Nam, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng việc nhận tiền, làm hồ sơ đưa người đi du lịch Canada nhưng không thực hiện được.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Nguyễn Tiến Dung đã thông qua Đoàn Thị Oanh để làm thủ tục xuất cảnh Canada bằng hình thức du lịch cho 10 công dân.

Năm 2019, do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên Đoàn Thị Oanh đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin không có thật về việc anh Nguyễn Văn H. (một trong 10 công dân nói trên) đã có visa Canada yêu cầu nộp tiền để lấy visa và làm các thủ tục xuất cảnh Canada.

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Thị Oanh.

Do tin tưởng nên vào tháng 11/2019, ông Nguyễn Tiến Dung đã chuyển cho Đoàn Thị Oanh số tiền 100 triệu đồng để làm thủ tục xuất cảnh cho 1 công dân.

Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên từ ông Dung thì Đoàn Thị Oanh đã sử dụng để trả nợ cho các khoản vay mượn trước đó của bản thân và không thực hiện những nội dung cam kết trước đó với ông Dung.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Thị Oanh trong thời gian 3 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số công dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với Đoàn Thị Oanh về hành vi chiếm đoạt tiền bằng hình thức hứa hẹn làm thủ tục xuất cảnh Canada và Hàn Quốc. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị ai là bị hại liên quan đến vụ án, đối tượng nêu trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh qua địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, SĐT: 0692928312 hoặc điều tra viên Lê Ngọc Hưng, SĐT: 0904843789.

Thanh Ngà – Anh Cường