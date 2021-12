Công an Hà Tĩnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết

Bắt đầu từ 8h ngày 15/12/2021 đến 14/2/2022, lực lượng Công an toàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, bắt đầu từ 8h ngày 15/12/2021 đến 14/2/2022, lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để đợt cao điểm đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm…

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng. Đồng thời, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn, gây rối làm mất ổn định về ANTT.

Tập trung đấu tranh mạnh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng công an tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

Trong đó, tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cờ bạc, gây rối rật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cướp, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, xuyên quốc gia; các điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đánh mạnh vào tội phạm kinh tế, tham nhũng; buôn lậu, gian lận thương mại, gây rối trật tự công cộng...

Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào những giờ cao điểm, địa bàn trọng điểm, thường trực sẵn sàng chiến đấu, không để đột xuất bất ngờ xẩy ra; tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVDI-19.

Bên cạnh đó, công an các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo về ANTQ.

Đồng thời, tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ANTT trên địa bàn, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Văn Hùng