Công an Hà Tĩnh ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Công an Hà Tĩnh triển khai kế hoạch từ ngày mai (15/5) đến 14/6/2020.

Công an Hà Tĩnh tập trung kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, chủ yếu là ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và mô tô (Trongảnh: Lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh kiểm tra trên tuyến quốc lộ 1). Ảnh tư liệu

Thực hiện Kế hoạch số 1923 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Công an Hà Tĩnh đã có kế hoạch chỉ đạo các phòng chức năng, công an các đơn vị, địa phương tập trung kiểm soát giao thông trên các tuyến quốc lộ 1A, 8A, đường Hồ Chí Minh.

Các tuyến tỉnh lộ, đường đô thị, đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã có tình hình giao thông phức tạp, mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đợt ra quân sẽ tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe thành đoàn… (Trong ảnh: Lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Hà Tĩnh kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường chính). Ảnh tư liệu

Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, chủ động, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ như cướp, cướp giật, đối tượng có lệnh truy nã, vận chuyển ma túy, hàng cấm, hàng gian lận thương mại, đua xe trái phép...

P.V