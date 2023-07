Công an Hà Tĩnh tìm người bị hại vụ án “ổ nhóm” giả danh ngân hàng lừa đảo

Bằng hình thức làm giả Website và giả danh nhân viên VPBank, Nguyễn Quốc Bảo cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của hàng trăm khách hàng Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành phố.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 10/2022 - 3/2023, Nguyễn Quốc Bảo (SN 1992, trú tại thôn Thành Sơn, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xây dựng Website giả mạo và giả danh nhân viên ngân hàng VPBank để chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của khách hàng.

Hà Tĩnh: Phá ổ nhóm giả nhân viên ngân hàng, lừa 700 người chiếm hàng chục tỷ ... Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi đường link trang web giả mạo...

Theo đó, tháng 9/2022, Bảo trao đổi với Phạm Ngọc Phong (1992, quận Hà Đông, Hà Nội) tìm người thiết kế Website giả mạo ngân hàng VPBank để lấy thông tin khách hàng. Phong trao đổi với Phạm Minh Quỳnh (1995, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) và được Quỳnh thiết kế Website giả mạo ngân hàng VPBank theo yêu cầu của Bảo và Phong.

Nhóm đối tượng bị khởi tố.

Sau đó, Bảo mua dữ liệu data khách hàng mở thẻ tín dụng tại ngân hàng VPBank để cung cấp cho các nhân viên bán hàng qua điện thoại (do Bảo thuê). Các nhân viên này sử dụng số điện thoại dạng số tổng đài như 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258... giả danh nhân viên ngân hàng VPBank gọi điện cho chủ thẻ tín dụng giới thiệu về ưu đãi nâng hạn mức thẻ, dịch vụ hủy thẻ với nhiều lợi ích hấp dẫn để chủ thẻ đồng ý.

Khi khách hàng đồng ý nâng hạn mức thẻ tín dụng, hủy thẻ... nhân viên tín dụng (Bảo và đồng bọn đóng giả) sử dụng tài khoản Zalo “ảo” kết bạn với khách hàng, hướng dẫn đăng nhập vào Website giả mạo ngân hàng VPBank do Quỳnh thiết kế (http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com ...) yêu cầu kê khai thông tin cá nhân (số điện thoại, chụp ảnh CMND/CCCD, ảnh thẻ tín dụng...) để thực hiện việc nâng hạn mức, hủy thẻ.

Sau khi lấy được thông tin thẻ tín dụng, các đối tượng sử dụng đặt mua hàng trên các trang thương mại điện tử như TIKI, TOPZON (mua điện thoại, máy tính bảng, macbook, thẻ game...). Ngân hàng VPBank sẽ gửi mã OTP xác nhận việc đặt mua hàng về số điện thoại của khách hàng, Bảo và đồng bọn nói dối khách hàng là nhập mã OTP vào Website giả để hoàn thành việc nâng hạn mức, hủy thẻ... Sau khi khách hàng nhập mã OTP thì việc đặt mua hàng hoàn thành, các đối tượng chặn liên lạc với khách hàng.

Tang vật vụ án

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2022 - 3/2023, Nguyễn Quốc Bảo cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của hàng trăm người trên toàn quốc.

Ngày 17/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Bảo và đồng bọn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 5/6/2023, vụ án được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra theo thẩm quyền.

Để phục vụ công tác điều tra, tìm người bị hại của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án và đối tượng nêu trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh hoặc đồng chí Phạm Văn An, điều tra viên, điện thoại 0978.461.009 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

T.C