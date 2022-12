Hà Tĩnh: Bắt 2 đối tượng giả danh nhân viên Ngân hàng ACB chiếm đoạt tài sản

(Baohatinh.vn) - Công an TP. Hà Tĩnh vừa khởi tố 2 bị can: Nguyễn Đình Chiến (SN 1994, trú tại xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) và Vi Quốc Tùng (SN 1998, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền trực tuyến”.