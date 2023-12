Công an Hương Sơn liên tiếp khởi tố các vụ án ma túy

Trong 5 ngày, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) liên tiếp bắt 3 vụ/7 đối tượng về các hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 23/11, tại đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận tổ dân phố 11, thị trấn Phố Châu, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an thị trấn Phố Châu tuần tra phát hiện, bắt quả tang Phạm Cao Cường (SN 1988, trú tại thôn 2, xã Sơn Long, Hương Sơn) và Lê Quốc Bắc (SN 1990, trú tại thôn 5, Sơn Hồng, Hương Sơn) đang chuẩn bị sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Phạm Thành Chung, Phạm Cao Cường, Lê Quốc Bắc (từ trái qua)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 1 chiếc bơm kim tiêm có chứa chất bột màu trắng được các đối tượng khai nhận là heroin mua về để sử dụng (qua giám định có trọng lượng 0,1996 gam).

Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Cao Cường và Lê Quốc Bắc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thành Chung (SN 1985, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Cao Cường, Lê Quốc Bắc và Phạm Thành Chung cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 23/11, tại đoạn đường Trần Kim Xuyến thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Phố Châu, tổ công tác Công an huyện Hương Sơn phát hiện một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Nam thanh niên trình bày họ tên là Nguyễn Văn Việt (SN 1979, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Phố Châu). Qua test nhanh, tổ công tác phát hiện Việt dương tính với chất ma túy. Xét thấy hành vi sử dụng chất ma túy của Nguyễn Văn Việt vi phạm pháp luật, tổ công tác lập biên bản và chuyển hồ sơ vụ việc cùng đối tượng cho cơ quan điều tra tiến hành điều tra mở rộng.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai, tập trung đấu tranh đối tượng Nguyễn Văn Việt. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an thị trấn Phố Châu ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Việt tại tổ dân phố 7, thị trấn Phố Châu và thu giữ tại phòng ngủ của Việt 44 viên hồng phiến (có khối lượng 4,5232 gam), một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Việt khai nhận số ma túy trên mua về để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Việt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào khoảng 12h30 phút ngày 27/11, tại khu vực thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn, Công an huyện Hương Sơn chủ trì, phối hợp Công an thị trấn Tây Sơn phát hiện Trần Ngọc Hùng (SN 1972, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn) và Nguyễn Hải Lê (SN 1983, trú tại thôn Bồng Phài, xã Sơn Tây) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 5 viên hồng phiến và 1 gói heroin. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1,5 viên hồng phiến.

Phạm Mạnh Phúc và tang vật

Đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện phối hợp Công an xã Sơn Long, xã Tân Mỹ Hà thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Mạnh Phúc (SN 1984, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Tân Mỹ Hà) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phúc, lực lượng chức năng thu giữ 186 viên hồng phiến và 4 gói heroin.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Hùng, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hải Lê cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Phạm Mạnh Phúc về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ánh Dương