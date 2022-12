Công an huyện Hương Sơn tìm bị hại vụ cướp giật tài sản

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang điều tra vụ án hình sự cướp giật tài sản theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 69/QĐ-CSĐT ngày 24/10/2022.

Quá trình điều tra xác định: ngày 22/10/2022, Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 2001) và Trần Văn Hoàng (sinh năm 1996) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu WAVE ALPHA màu xanh - đen - bạc, không đeo biển kiểm soát, di chuyển theo Quốc lộ 8A từ ngã ba Nầm, xã Sơn Châu hướng về huyện Đức Thọ, để cướp giật tài sản.

Đến khoảng 19 giờ 00 phút, khi đi qua địa phận thuộc thôn 5, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn thì phát hiện một nam thanh niên mặc quần áo dạng đồng phục học sinh điều khiển xe máy điện đi cùng chiều, trên tay đang cầm một chiếc điện thoại di động, Dũng điều khiển xe áp sát nam thanh niên này, Hoàng nhanh chóng giật chiếc điện thoại rồi cả hai bỏ chạy.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 1 chiếc điện thoại di động là tang vật của vụ án nói trên có đặc điểm như sau: điện thoại nhãn hiệu iPhone 6 màu vàng gold, không gắn thẻ sim, số IMEI: 356144094009434, MEID: 35614409400943, điện thoại đã qua sử dụng, bị vỡ màn hình ở dưới nút home.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đề nghị các đơn vị địa phương và các cơ quan phối họp truy tìm để ai là người bị cướp giật tài sản nói trên thì mời đến Công an huyện Hương Sơn, gặp đồng chí Nguyễn Khánh Hòa - điều tra viên thụ lý để giải quyết (số điện thoại 0973213335) hoặc liên hệ qua trực ban Công an huyện theo số 02393.875.430.

P.V