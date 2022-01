Công an huyện Kỳ Anh khởi tố 3 đối tượng mua bán pháo

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố đối với: Đồng Phúc Đức (SN 1993), Hoàng Đình Hải (SN 1993), cùng trú tại xã Kỳ Trung (huyện Kỳ Anh) và Phạm Văn Phong (SN 2001, trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua, bán pháo.

Đồng Phúc Đức và Hoàng Đình Hải cùng tang vật bị thu giữ.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25/12/2021, tại đường liên xã Kỳ Đồng – Kỳ Trung (huyện Kỳ Anh), tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Công an xã Kỳ Đồng phát hiện, bắt quả tang: Đồng Phúc Đức và Hoàng Đình Hải đang có hành vi buôn bán pháo trái phép; thu giữ 5 hộp pháo.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 hộp pháo (tổng số tang vật là 7 hộp pháo, có trọng lượng 10,08 kg).

Phạm Văn Phong tại cơ quan Công an.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Kỳ Anh tiếp tục bắt giữ đối tượng Phạm Văn Phong. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: số lượng pháo trên do Đức và Hải mua từ Phong với giá 1,2 triệu đồng/hộp để bán kiếm lời. Đến ngày 25/12/2021, sau khi có người liên hệ mua pháo, Đức và Hải đã sử dụng xe máy chở theo 5 hộp pháo để giao cho người mua thì bị phát hiện, bắt giữ.

Vụ án hiện đang được Công an huyện Kỳ Anh tiếp tục xử lý theo quy định, để sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Phương Loan