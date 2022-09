Công an huyện Kỳ Anh xử phạt vi phạm giao thông hơn 575 triệu đồng

Từ ngày 22/6/2022 đến nay, Công an huyện Kỳ Anh đã đồng loạt ra quân, tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn, đồng thời xử phạt vi phạm giao thông số tiền 575,7 triệu đồng.

Từ 22/6 đến nay, CSGT Công an huyện Kỳ Anh đồng loạt ra quân, tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 236 trường hợp vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ. Theo đó, CSGT đã xử phạt 231 trường hợp với số tiền 575,7 triệu đồng. Trong ảnh: Lực lượng CSGT Công an huyện Kỳ Anh tổ chức kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến ĐT 555 xã Kỳ Ninh.

Ngoài ra, CSGT Công an huyện Kỳ Anh còn tham mưu cho UBND tỉnh và UBND huyện Kỳ Anh xử phạt 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (vượt khung - PV) với số tiền 120,5 triệu đồng.

Trước đó, lực lượng CSGT Công an huyện Kỳ Anh cũng đã tổ chức 34 buổi tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho gần 8.000 lượt giáo viên, học sinh và người dân tại 20 xã trên toàn huyện. Trong ảnh: CSGT Công an huyện Kỳ Anh lập biên bản một trường vi phạm nồng độ cồn.

Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật ATGT nhưng một bộ phận người dân vẫn cố tình vi phạm, thậm chí, nhiều trường hợp còn không chịu hợp tác khiến công tác xử lý rất khó khăn. Thời gian tới đề nghị chính quyền các cấp cần tăng cường tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho người dân nhằm hạn chế số người vi phạm. Thiếu tá Trần Minh Trường - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện

Hoài Nam