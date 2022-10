Công an Nghi Xuân khởi tố nhóm lừa đảo làm visa du lịch Hàn Quốc, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa nhận làm visa du lịch Hàn Quốc trên mạng xã hội internet.

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã bắt giam Đoàn Văn Trưởng.

Trước đó, ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn trình báo của chị L.T.H. (trú tại thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) về việc do có nhu cầu đi du lịch Hàn Quốc nên vào ngày 1/8, chị Hải đã liên hệ với một người sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook mang tên “Nguyễn Minh” để thỏa thuận, thuê người này làm visa du lịch Hàn Quốc.

Quá trình sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Minh” đã yêu cầu chị Hải chuyển khoản 3 lần vào tài khoản mang tên NGUYEN DUC MINH với tổng số tiền là 65 triệu đồng rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Sau khi nhận được đơn trình báo của chị H., Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã tổ chức lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ: Đoàn Văn Trưởng (SN 1997, trú tại xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng chủ mưu cầm đầu nhóm lừa đảo bằng hình thức lừa nhận làm visa du lịch Hàn Quốc cùng với 4 đối tượng khác gồm: Đỗ Uyển Nhi (SN 2005, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (bạn gái của Trưởng), Đặng Phước Quân (SN 1988), Huỳnh Thị Minh Thư (SN 2000), Đặng Hồ Hải (SN 1998), cùng trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Trưởng giao cho Nhi, Hải, Thư và Quân sử dụng các tài khoản facebook “ảo”, các thuê bao điện thoại sim “rác” (do Trưởng mua của đối tượng khác) để đăng các bài viết có đính kèm các số điện thoại sim “rác” trên các nhóm facebook (thường là các nhóm có liên quan đến vấn đề làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc).

Khi có người liên hệ làm visa du lịch Hàn Quốc, các đối tượng tư vấn, yêu cầu đặt cọc 5 triệu đồng/visa vào các tài khoản ngân hàng do Trưởng quản lý, sử dụng. Đặt cọc xong, các đối tượng yêu cầu khách gửi ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, ảnh chân dung 4 x 6... và hẹn 15 - 20 ngày sẽ làm visa xong thì gửi cho họ.

Sau đó, từ ảnh chụp thông tin cá nhân mà khách cung cấp, Trưởng sẽ tạo ra ảnh visa giả rồi gửi cho các đối tượng trong nhóm để gửi cho khách. Sau đó, các đối tượng yêu cầu họ chuyển thêm 50 triệu đồng/visa rồi mới gửi visa cho họ.

Khi khách chuyển tiếp số tiền theo yêu cầu, nhóm của Trưởng tiếp tục tạo ảnh vé máy bay, lịch bay giả rồi gửi cho họ và yêu cầu chuyển thêm 10 triệu đồng/vé máy bay.

Khi khách tin tưởng và chuyển tiếp số tiền trên thì các đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân xác định, bằng thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 4/2022 đến lúc bị bắt, các đối tượng thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã thực hiện bắt Đoàn Văn Trưởng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can là: Đoàn Văn Trưởng, Đỗ Uyển Nhi, Đặng Phước Quân, Huỳnh Thị Minh Thư, Đặng Hồ Hải. Đồng thời bắt tạm giam thêm Quân, Thư, Hải. Riêng Đỗ Uyển Nhi, do chưa đủ 18 tuổi nên áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an huyện Nghi Xuân đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Hùng