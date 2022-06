Công an Nghi Xuân xử phạt 135 trường hợp vi phạm ATGT trong hơn 3 tháng

Các lỗi vi phạm ATGT trên địa bàn Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ xe, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, nồng độ cồn vượt quá mức cho phép...

Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông, từ 19h30 phút - 22h30 phút tối 2/6, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân ra quân xử lý các trường hợp vi phạm. Trong ảnh: Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện tại tuyến đường Nguyễn Du (đoạn thuộc địa phận xã Xuân Giang)

Trong 3 giờ đồng hồ kiểm tra ở một số tuyến đường chính, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, lập biên bản xử phạt với số tiền 2,1 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là: không đội mũ bảo hiểm xe máy, không mang giấy tờ xe, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, chuyển hướng không báo hiệu xi nhan, chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng... Trong ảnh: CSGT huyện Nghi Xuân kiểm tra giấy tờ phương tiện ô tô tại tuyến đường Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền).

Đặc biệt, qua kiểm tra, lực lượng CSGT còn phát hiện ra nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn... Trong ảnh: Kiểm tra nồng độ cồn đối với xe máy tại tuyến Nguyễn Nghiễm ở thị trấn Xuân An...

... và kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ô tô.

Được biết, thời gian qua, Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp với các chính quyền địa phương, nhà trường tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tham gia giao thông; ký cam kết chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Lực lượng CSGT cũng tổ chức nhiều đợt tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trên địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm.

Theo Trung tá Võ Thị Hà - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân, chỉ tính riêng trong đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm an toàn giao thông, từ tháng 3 đến nay, CSGT Công an huyện Nghi Xuân đã lập biên bản 135 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền 350 triệu đồng; trong đó, có 1 trường hợp sử dụng ma tuý, 25 trường hợp vi phạm nồng độ cồn... Lực lượng chức năng cũng tước giấy phép lái xe ô tô thời hạn 11 tháng đối với 9 trường hợp ô tô và 16 trường hợp xe mô tô.

Hoài Nam