Công an tìm bị hại liên quan đến vợ chồng lập “dự án ma”, lừa đảo

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến vợ chồng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành gửi đơn tố giác đến: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh, địa chỉ số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; hoặc liên hệ qua điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh - SĐT: 0943.978.998. Các bị hại cần kịp thời phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra vụ án. Những trường hợp bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.