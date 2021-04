Công an TP Hà Tĩnh bắt đối tượng chuyên trộm cắp linh kiện điện tử

Hoàng Xuân Quý (SN 1993, trú tại Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) nằm trong ổ nhóm chuyên trộm cắp linh kiện điện tử ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Hà Tĩnh.

Công an TP Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Xuân Quý (SN 1993, trú tại Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội danh trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào cuối tháng 4/2021, Công an TP Hà Tĩnh tiếp nhận được tin báo của chị T.T.L (trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) về việc cửa hàng của mình bị trộm 12 thanh ram máy tính, 5 card màn hình, 6 CPU, tổng trị giá gần 94 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Xuân Quý tại cơ quan điều tra.

Nhận định được thủ đoạn trộm cắp trong vụ việc trên, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau thời gian theo dõi, ngày 26/4, Công an TP Hà Tĩnh đã điều tra, bắt giữ đối tượng Hoàng Xuân Quý, là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nói trên.

Tại cơ quan công an, đối tượng Quý khai nhận: Do thiếu tiền chơi game nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Nhờ hiểu biết về kĩ thuật máy tính nên Quý trộm cắp linh kiện ở các quán Internet, quán game có nhiều thiết bị máy tính.

Mở rộng chuyên án điều tra, lực lượng chức năng xác định, Quý nằm trong ổ nhóm chuyên trộm cắp linh kiện điện tử ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thủ đoạn của Quý thường là giả làm khách chơi game sau đó lợi dụng sơ hở tháo trộm linh kiện và mang đi bán lấy tiền tại các cửa hàng ở TP Hà Nội. Gần đây nhất, nhóm này đã gây ra một vụ trộm linh kiện trị giá 60 triệu đồng tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Được biết, 2 đối tượng khác trong ổ nhóm của Hoàng Xuân Quý hiện đang bị Công an TP Đà Lạt và Công an tỉnh Lai Châu bắt và ra quyết định truy nã.

Riêng Hoàng Xuân Quý từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa chấp hành xong án phạt tù.

