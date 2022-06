Công an TP Hà Tĩnh “mạnh tay” xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn

Trong 3 giờ đồng hồ (từ 20-23h) tối 23/6, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh đã xử lý 7 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông với số tiền xử phạt hơn 20 triệu đồng.

Video: Kiểm tra nồng độ cồn với lái xe tại đường Hàm Nghi (TP Hà Tĩnh)

Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của Cục CSGT - Bộ Công an (từ ngày 20/6 đến hết ngày 20/9), tối 23/6, các cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh đã ra quân kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Trong khoảng thời gian từ 20-23h, tổ công tác đã kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện gồm cả ô tô và xe máy.

Trong quá trình đo nồng độ cồn, các cán bộ chiến sỹ thay đổi ổng thổi thường xuyên, đảm bảo mỗi tài xế đều được dùng riêng một ống thổi.

Theo ghi nhận của phóng viên, đa số người dân đều có tinh thần tự giác, chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của lực lượng CSGT; không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện theo đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Chỉ trong vòng 3 tiếng, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (2 trường hợp xe ô tô, 5 trường hợp xe máy). Tổng số tiền phạt hơn 20 triệu đồng.

“Do có chút chủ quan nên tối nay sau khi sử dụng rượu bia, tôi vẫn tiếp tục tham gia giao thông và bị CSGT xử phạt. Qua sự việc này, tôi chịu phạt và rút kinh nghiệm đã sử dụng rượu bia thì không nên lái xe”, tài xế M.T.Q. (trú xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) chia sẻ.

Được biết, từ đầu năm tới nay, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh đã xử phạt, tạm giữ và tước giấy phép lái xe của 311 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó có 73 xe ô tô, 238 xe mô tô, phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh tập trung kiểm tra, xử lý tại các khu vực đông dân cư, “điểm đen” thường xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường… nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia. Các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... sẽ bị gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định... Thiếu tá Trần Giang Nam Phó Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh

Ngân Giang - Anh Tấn