Công an TP Hà Tĩnh xử lý 2 trường hợp trốn chốt phong tỏa

Công an Hà Tĩnh vừa tăng cường 150 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) để bổ sung cho Công an TP. Hà Tĩnh và Công an huyện Cẩm Xuyên tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid -19 tại khu vực cách ly và chốt phong tỏa.