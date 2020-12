Đang thụ án tội trộm cắp tài sản, lại tiếp tục... “chôm” vàng của hàng xóm!

Đang trong thời gian chấp hành án phạt 20 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Hoàng Dương (SN 2002, trú tại thôn Liên Tân, Thạch Kim, Lộc Hà - Hà Tĩnh) lại tiếp tục… trộm cắp!

Đối tượng Nguyễn Hoàng Dương

Vào khoảng 19h30 phút ngày 10/12/2020, gia đình anh Nguyễn Hoàng Sơn (ở thôn Liên Tân, xã Thạch Kim, Lộc Hà) bị mất trộm 1 vòng đeo cổ bằng vàng (khoảng 3 chỉ vàng), 1 nhẫn nhẫn cưới bằng vàng và khoảng 8 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản bị trộm khoảng 20 triệu đồng.

Nhận được tin báo, sau một thời gian điều tra, Công an xã Thạch Kim đã làm rõ Nguyễn Hoàng Dương chính là thủ phạm của vụ trộm nói trên.

Đáng nói, Nguyễn Hoàng Dương hiện đang chấp hành 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện, Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Dương về tội “Trộm cắp tài sản”.

Phan Huyên