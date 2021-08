Đánh mạnh tội phạm ma túy trên địa bàn huyện miền núi Hà Tĩnh

Từ đầu năm 2021 lại nay, cùng với việc tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) còn sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đánh mạnh vào tội phạm và tệ nạn ma túy.

Vào khoảng 14h30’ ngày 29/6/2021, tại khu vực thôn Kim Bình, xã Sơn Kim 2, Công an huyện Hương Sơn phối hợp công an các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây và Công an thị trấn Tây Sơn phát hiện 2 đối tượng: Mai Xuân Đắc (SN 1995) và Nguyễn Hoàng Thái (SN 1998) cùng trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra. Tang vật thu giữ là 2 viên hồng phiến.

Cơ quan công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tiến Phi.

Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tiến Phi (SN 1994, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 205 viên hồng phiến, 1 gói ma túy đá (có khối lượng 3,7878 gam), dụng cụ sử dụng ma túy và 1 số tang vật liên quan.

Cơ quan điều tra đã làm rõ: Nguyễn Tiến Phi là người thường mua các loại ma túy về sử dụng và bán lại kiếm lời. Việc phá án kịp thời đã triệt xóa một ổ nhóm mua bán ma túy phức tạp, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, được người dân hết sức đồng tình, hoan nghênh.

Tang vật thu giữ tại chỗ ở Nguyễn Tiến Phi

Hương Sơn là địa bàn miền núi, tiếp giáp với nhiều huyện trong và ngoài tỉnh (Vũ Quang, Đức Thọ của Hà Tĩnh và Nam Đàn của Nghệ An), đặc biệt có tới hơn 63km đường biên giới với nước bạn Lào; có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và nhiều tuyến đường giao thông quan trọng. Bên cạnh những thuận lợi để giao thương, phát triển KT-XH, đây cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT. Do đó, công tác phòng chống, đấu tranh với loại tội phạm này luôn là nhiệm vụ “nóng” của Công an huyện Hương Sơn.

Vợ chồng: Nguyễn Thị Đông (SN 1981) và Nguyễn Văn Bình (SN 1983), cùng trú tại thôn 4, xã Sơn Giang (Hương Sơn) tàng trữ trái phép 97 viên hồng phiến bị Công an Hương Sơn khởi tố vào tháng 2/2021.

Được biết, từ đầu năm lại nay, Công an huyện Hương Sơn đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 27 vụ/37 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 6 bánh và 4,3 gam hê-rô-in, 49.678 viên ma túy tổng hợp, 15,9 kg ma túy dạng đá và nhiều tang vật liên quan, theo dõi, quản lý chặt chẽ 134 người nghiện, nghi nghiện ma túy.

Nguyễn Xuân Quỳnh (SN 1979, trú tại thôn 5, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn khởi tố và bắt tạm giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” (tháng 5/2021).

Bên cạnh đẩy mạnh truy quét, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an huyện Hương Sơn còn thành lập nhiều tổ công tác, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, tổ chức đoàn thể xuống tận địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố tiến hành ký cam kết về phòng chống ma túy cho hàng ngàn hộ dân.

Đơn vị còn thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, chính quyền các xã, thị trấn duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Tình thương” ở Sơn Kim 1, Câu lạc bộ “Đồng Cảm” ở Sơn Tây để giúp đỡ cảm hóa, quản lý, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người có uy tín trong các thôn, xóm, tổ dân phố nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức cảnh giác của người dân về tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: “Ngoài việc huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, đoàn thể, mọi tầng lớp nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an huyện Hương Sơn tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát, sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp có hiệu quả đối với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm ma túy, giữ vững ANTT trên địa bàn”.

Mai Hoàng - Ánh Dương