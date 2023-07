Đánh vợ, người đàn ông ở Nghi Xuân bị phạt 7,5 triệu đồng

Với hành vi đánh đập vợ, ông K. (SN 1991, trú ở thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 9h ngày 24/6/2023, T.M.K có hành vi đánh đập, gây thương tích cho vợ là T.T.T.L.

Nguyên nhân được xác định do 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn với nhau khi đang ngủ thì có khách tới gọi cửa để chơi bida tại quán của gia đình.

Nhận được đơn tố cáo của chị L., Công an thị trấn Xuân An, Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 52, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; ngày 31/7, UBND huyện Nghi Xuân đã ra quyết định xử phạt ông T.M.K số tiền 7,5 triệu đồng.

Phan An