Đánh xe máy lôi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh trộm cây cảnh

Vừa bẻ khóa lấy cắp chiếc xe máy và đang trên đường trốn khỏi hiện trường, đối tượng Nguyễn Công An (SN 1986, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bị Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bắt giữ.