Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Hữu Cương (SN 1993), trú tại thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc (Can Lộc) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.