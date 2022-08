Đi mua lồng chim, tiện tay… trộm luôn điện thoại iPhone!

Nguyễn Văn Minh (SN 1981) trú tại xã Thạch Kênh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đến chợ Nghèn (thị trấn Nghèn, Can Lộc) để mua lồng nuôi chim, thấy trong hộc để đồ phía trước xe máy của một người phụ nữ có 1 điện thoại Iphone 12 Pro Max, liền ra tay lấy cắp.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh.

Theo tài liệu điều tra, sáng 15/8/2022, Nguyễn Văn Minh đi đến chợ Nghèn để mua lồng nuôi chim. Đến khoảng 9 giờ 25 phút cùng ngày, khi Minh đang di chuyển trong khu vực chợ thì phát hiện hộc để đồ phía trước xe máy của một người phụ nữ dựng trước hàng rau có 1 điện thoại Iphone 12 Pro Max màu xanh (trị giá khoảng 18 triệu đồng).

Minh liền đánh cắp, mang đến một cửa hàng điện thoại ở TP. Hà Tĩnh để phá khoá, nhưng do chi phí quá đắt nên đã đổi chiếc điện thoại trộm được lấy chiếc điện thoại khác về sử dụng.

Nguyễn Văn Minh tại cơ quan Công an.

Đến ngày 20/8/2022, Minh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc triệu tập làm việc. Tại cơ quan Công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Minh đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 23/8/2022, Công an huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh về tội Trộm cắp tài sản.

Vụ án đang được tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Kiều Oanh