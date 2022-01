Diễn tập tình huống cháy tại trạm chiết nạp khí gas ở Nghi Xuân

Tình huống giả định đặt ra tại khu vực sang chiết gas ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là do công nhân không tuân thủ quy định an toàn PCCC nên để khí gas rò rỉ ra ngoài rồi gặp nguồn nhiệt gây cháy.

Sáng nay (12/11), Phòng Cảnh sát PCCC & Cứu nạn, cứu hộ Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Trạm Chiết nạp gas Hà Tĩnh (đóng tại thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tình huống giả định được đưa ra là: Khoảng 10 giờ sáng, thời tiết nắng nóng, tại khu vực sang chiết gas có diện tích 200m2 xảy ra đám cháy. Nguyên nhân được xác định là do công nhân không tuân thủ quy định an toàn PCCC, để khí gas rò rỉ ra ngoài gặp nguồn nhiệt gây cháy

Tại khu vực này có hàng trăm bình gas, hàng chục công nhân đang làm việc. Trong đó có 5 người bị mắc kẹt không thoát ra ngoài được

Do hít phải khí gas nên công nhân nhập gas và lái xe bồn bị vấp ngã, bỏng lạnh, ngất xỉu tại chỗ.

Nhận được tin sự cố, lực lượng ứng phó của tổng kho có mặt, tổ chức cứu người bị nạn và cô lập hệ thống công nghệ, hệ thống điện khu vực sản xuất; phối hợp với các lực lượng Công an PCCC & cứu nạn, cứu hộ tỉnh để xử lý sự cố. Sau 15 phút, đám cháy được khống chế.

Buổi diễn tập là dịp để đội ngũ cán bộ, công nhân Trạm Chiết nạp gas Hà Tĩnh nâng cao ý thức phòng cháy cũng như rèn luyện kỹ năng thao tác chữa cháy, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn cháy nổ trong sản xuất.

Hoài Nam - Văn Cường