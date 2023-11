Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần đầu tiên tại Hà Tĩnh

Sáng 9/11, tại sân vận động của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. Tham dự buổi diễn tập có ông Nguyễn Tuấn Khải - Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ KH&CN); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; đại diện lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân.