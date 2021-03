Đô thị phía Bắc Hà Tĩnh đầu tư 450 triệu đồng lắp camera giám sát

Thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera giám sát nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Ngày 13/3, thị trấn Xuân An đã ra mắt hệ thống camera giám sát an ninh.

Thời gian qua, thị trấn Xuân An được điều động công an chính quy về thay thế lực lượng công an xã, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, Xuân An lại là địa bàn nằm giữa TP Vinh (Nghệ An) và TX Hồng Lĩnh nên mỗi khi có biến, các loại tội phạm thường lựa chọn địa phương này làm nơi ẩn náu và hoạt động. Bên cạnh đó, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn ngày càng tinh vi. Vì vậy, Công an thị trấn Xuân An đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình camera an ninh.

Hình ảnh từ các “mắt thần” sẽ được truyền về màn hình trung tâm, Công an thị trấn có thể theo dõi, nắm rõ các hoạt động liên quan đến tình hình an ninh trật tự diễn ra 13/13 TDP.

Hệ thống camera giám sát gồm 24 “mắt thần” chất lượng cao, trị giá 450 triệu đồng trích từ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 của thị trấn Xuân An được lắp tại 20 điểm ở các tuyến đường chính, khu vực trọng điểm tại 13/13 TDP trên toàn thị trấn. Dưới mỗi mắt camera có gắn biển báo tuyến đường, địa điểm.

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân, thị trấn Xuân An tặng hoa chúc mừng mô hình Camera an ninh thị trấn Xuân An

Tất cả dữ liệu hình ảnh từ các camera thu được sẽ truyền về lưu giữ tại hệ thống điều hành của Công an thị trấn qua màn hình lớn, thường xuyên có cán bộ phụ trách theo dõi tình hình. Từ màn hình ở trung tâm, Công an thị trấn có đầy đủ dữ liệu, căn cứ phục vụ công tác đấu tranh và phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hiệu quả hơn.

Hoài Nam