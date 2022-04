Đột nhập nhà dân trộm tài sản rồi bỏ trốn khỏi Hà Tĩnh

Sau 6 tiếng đồng hồ gây án, 2 đạo chích “nhí” đã bị Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) bắt gọn trên đường tẩu thoát.

Hai đạo chích “nhí” là N.X.T (bên trái) và H.Đ.L (bên phải).

Vào sáng ngày 21/4/2022, Công an huyện Can Lộc tiếp nhận tin báo của vợ chồng anh Dương Ngọc Tuấn (SN 1986) và chị Đặng Thị Sen (SN 1981, cùng ở TDP 7, thị trấn Nghèn, Can Lộc) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài.

Theo các bị hại, kẻ gian đã đột nhập vào nhà trộm 1 điện thoại di động, 1 lợn đất tiết kiệm và tiền mặt với tổng thiệt hại tài sản khoảng 24 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã tiếp cận hiện trường, tập trung lực lượng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh sự việc.

Theo nhận định ban đầu, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp có dấu hiệu đã bắt xe khách vào miền Nam để tẩu thoát.

Tang vật vụ án bị cơ quan công an thu giữ.

Trước tình hình đó, tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Can Lộc) liền liên hệ, phối hợp với Công an thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) lập kế hoạch đón lỏng và bắt giữ kịp thời đối tượng phạm tội.

Kết quả, 2 đạo chích “nhí” là N.X.T (SN 2007) ở xã Tùng Lộc (Can Lộc) và H.Đ.L. (SN 2008) trú tại xã Ích Hậu (Lộc Hà) đã bị bắt cùng tang vật tại thị trấn Lăng Cô.

Sau khi bị bắt, 2 thiếu niên khai nhận: rạng sáng ngày 21/4/2022, lợi dụng đêm tối và cửa thông gió tầng 2 của gia đình anh Tuấn - chị Sen khép hờ, đã đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản.

2 trường hợp phạm tội này đã được di lý về Công an huyện Can Lộc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Phúc