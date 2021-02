Dùng kiếm đuổi chém bạn nhậu rồi đến cơ quan công an đầu thú

Sau khi đã ngà ngà say, đối tượng Nguyễn Thế Cường tìm đến UBND xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) để gây sự, chém đồng chí Trưởng Công an xã với tỷ lệ thương tích 15%.