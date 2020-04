Giữa mùa dịch Covid-19 vẫn rủ nhau đi cướp điện thoại

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng chuyên cướp điện thoại di động của người đi đường.

Từ trái sang: Nguyễn Văn Oai, Cao Xuân Thịnh, Nguyễn Hữu Hòa

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thạch Hà xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người đi đường; xét thấy trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tình hình trên dễ gây hoang mang dư luận, lo lắng trong quần chúng Nhân dân, Công an huyện đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng đấu tranh, điều tra làm rõ.

Đến ngày 1/4, Công an huyện Thạch Hà đã bắt giữ 3 đối tượng: Cao Xuân Thịnh (SN 1998), trú tại xã Nam Điền; Nguyễn Hữu Hòa (SN 2004), trú tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) và Nguyễn Văn Oai (SN 1995), trú tại xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) là thủ phạm của các vụ cướp giật nói trên.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tam giam đối với các đối tượng

Bước đầu, các đối tượng khai nhận: Khoảng 17h30 ngày 25/3, 3 đối tượng sử dụng 2 xe máy di chuyển trên đường Phú Tân Xuân, hướng từ xã Thạch Xuân (huyện Thạch Hà) đến TP. Hà Tĩnh (đoạn qua xã Thạch Tân cũ) thì thấy chị N.T.T (trú tại xã Tân Lâm Hương) điều khiển xe máy điện di chuyển theo chiều ngược lại, trên tay cầm một chiếc điện thoại di động. Các đối tượng liền quay đầu xe, lợi dụng chỗ đường vắng, áp sát chị T. giật chiếc điện thoại di động sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếp đó, khoảng 18h30 ngày 26/3, Cao Xuân Thịnh và Nguyễn Văn Oai đã thực hiện hành vi cướp giật một chiếc điện thoại Iphone7 Plus của chị T.T.H.T (trú tại xã Tân Lâm Hương) khi chị T. điều khiển xe máy trên tuyến đường Phú Tân Xuân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng nói trên, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

Huy Anh