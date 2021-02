Hà Tĩnh: 2 người tử vong vì tai nạn giao thông sau 7 ngày nghỉ tết

Trong 7 ngày nghỉ tết (từ ngày 29 tháng Chạp đến 9h ngày mùng 5 tết Nguyên đán Tân Sửu), trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng làm chết 2 người. So với dịp nghỉ tết Canh Tý giảm 1 vụ, giảm 2 người bị thương.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh phân luồng giao thông dịp nghỉ tết.

Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Tân cho hay: Trong ngày 14/2, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo đó, lúc 19h40 ngày 14/2, tại tuyến đường huyện 36, thuộc thôn Thái Kiều, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe máy mang BKS 38C1 – 151.11 do anh Hà Văn Thành điều khiển với xe mang BKS 38V1 – 1143 do anh Nguyễn Công Tr. (SN 1968, trú xã Khánh Vĩnh Yên) cầm lái.

Hậu quả, anh Tr. tử vong trên đường đi cấp cứu. 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Cũng trong tối 14/2, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Hợp Trùa, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô mang BKS 38C - 077.08 do chị Trần Thị Thúy Ngân (SN 1995, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) điều khiển với xe máy BKS 38E1 - 014.64 do anh Phạm Công Đ. (SN 1993, thôn 4, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) cầm lái. Hậu quả anh Phạm Công Đ. tử vong tại chỗ. Xe ô tô và xe máy bị hư hỏng.

Việc đi lại của người dân trong dịp tết ở Hà Tĩnh được đảm bảo thông suốt.

Tổng 7 ngày nghỉ tết (từ ngày 29 tháng Chạp đến 9h ngày mùng 5 tết Nguyên đán Tân Sửu), toàn tỉnh xảy ra 2 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 2 người. So với dịp nghỉ tết Canh Tý giảm 1 vụ, bằng số người chết, giảm 2 người bị thương.

Các bệnh viện và cơ sở y tế tiếp nhận 260 trường hợp bị thương nhẹ nhập viện do va chạm giao thông.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Việt Thắng, trong 7 ngày nghỉ tết, các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa hoạt động bình thường, thông suốt.

Về phục vụ vận tải hành khách dịp nghỉ tết, lượng phương tiện thông qua các bến xe là 353 xe với 6.108 lượt khách. Các tuyến xe buýt hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Thanh tra giao thông đã tổ chức kiểm tra, tuần tra đảm bảo trật tự ATGT, nhất là công tác vận tải hành khách và chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong và ngoài các bến xe.

Qua kiểm tra điều kiện vận tải khách đối với 167 phương tiện tại bến xe, chủ phương tiện và lái xe cơ bản chấp hành tốt các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách.

Tình trạng chở 3, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy còn khá phổ biến trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh chụp trên đường Quang Trung, TP Hà Tĩnh vào chiều 14/2.

Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra 1.168 trường hợp và phát hiện, xử lý 30 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 40 triệu đồng, tước GPLX 7 trường hợp.

Các lỗi chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Văn Đức