Hà Tĩnh: Bắt giam 2 bị can nguyên là kế toán trưởng xã Thạch Bằng

Mở rộng điều tra vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Thạch Bằng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh tiếp tục ra các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can nguyên là kế toán trưởng UBND xã.

Chiều 21/7, Thượng tá Ngô Đức Ninh – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cho biết: Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Hiếu (SN 1979, thị trấn Lộc Hà) và Bùi Ngọc Ánh (SN 1989, xã Ích Hậu) - cả 2 nguyên là kế toán trưởng xã Thạch Bằng - nay là thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Bùi Ngọc Ánh.

Trước đó, ngày 12/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh ra các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét nơi ở đối với Phan Đình Cương (SN 1965 - nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng, nay là thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” quy định khoản 3, điều 282 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Trần Văn Hiếu.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 19/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Văn Hiếu và Bùi Ngọc Ánh về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Cả 2 đối tượng nguyên là kế toán trưởng UBND xã Thạch Bằng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hùng Quý