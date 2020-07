Hà Tĩnh bắt ô tô vận chuyển 72.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

72.000 khẩu trang y tế và hơn 190kg cá thể rùa, ba ba, 100 hộp thuốc tây, … với trị giá hơn 100 triệu đồng đã được Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện trên 2 xe khách.

72.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc được dấu trong khoang chứa hành lý của ô tô khách biển số 73B - 011.27

Vào hồi 2 giờ 10 phút, ngày 26/7, Công an Can Lộc phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện kiểm tra xe ô tô khách biển số 73B - 011.27 do Phạm Thanh Tuyến (SN 1986), trú tại xã Võ Ninh (Quảng Ninh - Quảng Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang chứa hành lý dưới gầm xe có 72.000 khẩu trang y tế; 11 cá thể rùa, trọng lượng 10,6kg; 145 cá thể ba ba với tổng trọng lượng khoảng 180kg không rõ nguồn gốc.

145 cá thể ba ba được đựng trong thùng xốp

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 10 phút, ngày 25/7, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển số 74B - 007.06 do lái xe là Bùi Quang Hợp (SN 1978), trú tại Thành phố Đông Hà (Quảng Trị) điều khiển, phát hiện trong khoang hành lý dưới gầm xe có 2 thùng chứa 200 cuốn sách, hơn 600 vỏ ốp điện thoại di động và 100 hộp thuốc tây không rõ nguồn gốc.

11 cá thể rùa

Cả 2 phương tiện trên bị phát hiện, bắt giữ khi đi qua địa bàn huyện Can Lộc trên tuyến QL 1A, theo hướng từ Bắc vào Nam, tại thời điểm kiểm tra cả hai lái xe đều không xuất trình đầy đủ hồ sơ có liên quan và các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổng số hàng hoá thu giữ trị giá khoảng 105 triệu đồng.

Hiện, Công an Can Lộc đã lập biên bản tạm giữ tất cả số hàng hoá, cá thể động vật trên để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Trang