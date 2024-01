Hà Tĩnh cùng cả nước tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Năm 2023, Hà Tĩnh đã triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” một cách chủ động, tích cực, toàn diện và hiệu quả. Ban ATGT các cấp, các sở, ngành, lực lượng chức năng đã làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt các mặt công tác. Toàn tỉnh xảy ra 357 vụ TNGT (tăng 2% so với năm 2022), làm chết 190 người (giảm 27% so với năm 2022), bị thương 221 người (tăng 15%). Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ở Hà Tĩnh được tăng cường, các lực lượng chức năng đã xử phạt 40.679 trường hợp với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng. Công tác khởi tố, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến TNGT được tăng cường, đảm bảo đúng quy định. Năm 2024, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” nhằm phấn đấu kiềm chế và kéo giảm TNGT so với năm 2023.