Hà Tĩnh diễn tập thành công ứng phó sự cố hoá chất

Phát biểu chỉ đạo sau buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương nỗ lực của các lực lượng tham gia. Buổi diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp, là kết quả của công tác chuyển bị kế hoạch, xây dựng kịch bản, tập luyện công phu của các đơn vị trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đại diện các doanh nghiệp, đơn vị liên quan trực tiếp đến tồn trữ, sử dụng, kinh doanh hoá chất tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật và kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với các sự cố nói chung và sự cố hoá chất nói riêng để hoàn thiện kế hoạch của đơn vị mình. Phân công nhiệm vụ cụ thể và chủ động chuẩn bị, đầu tư cơ sở vật chất cho công tác ứng phó với sự cố. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức về chấp hành an toàn lao động, chấp hành quy trình, quy phạm đối với lĩnh vực hoá chất để đảm bảo an toàn cho hoạt động của đơn vị vừa đảm bảo an toàn cho xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Công thương tiếp tục rà soát để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chung của tỉnh; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục triển khai các quy định của Trung ương, của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác ứng phó với các sự cố nói chung và sự cố hoá chất nói riêng.