Hà Tĩnh: Điều khiển xe khi có nồng độ cồn, 1 tài xế bị phạt 17 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 17 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 17 tháng đối với T.V.H do vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo đó, vào hồi 13 giờ 16 phút ngày 13/2/2023, tại km19+00 đường Tỉnh lộ 547 thuộc xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Công an huyện Nghi Xuân tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ô tô mang biển kiểm soát 38A-469.14 do anh T.V.H (SN 1973, thôn Trường An, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân) điều khiển có phát hiện sử dụng nồng độ cồn.

Sau khi kiểm tra, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Nghi Xuân tiến hành lập biên bản đối với lái xe T.V.H về hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25mg/lít đến 0,4mg/lít khí thở (cụ thể: 0,277 mg/lít khí thở).

Theo quy định tại điểm c, khoản 8, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP), ngày 15/2/2023, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân đã ra Quyết định số 584/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với anh T.V.H số tiền 17 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 17 tháng.

Tin liên quan: Công an Nghi Xuân xử phạt 15 tài xế vi phạm nồng độ cồn Từ ngày 20/6 - 3/7, Công an Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã kiểm tra, xử lý 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt hành chính số tiền gần 80 triệu đồng.

Đức Đồng