Hà Tĩnh: Doanh nghiệp vận tải chủ động cắt bỏ thành thùng cơi nới sai quy định

Cùng với việc ái ngại do phải chịu mức phạt cao, lại được lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tuyên truyền, giải thích, vận động kỹ càng về các quy định pháp luật liên quan, nên các chủ doanh nghiệp vận tải ở Hà Tĩnh đã chủ động tự cắt bỏ, tháo dỡ phần thành thùng cơi nới sai quy định, đưa về thiết kế nguyên bản ban đầu.

Video: Doanh nghiệp vận tải chủ động cắt bỏ phần cơi nới thành thùng của phương tiện

Những ngày này, tại khu vực xưởng sửa chữa của Công ty Cổ phần CS Miền Trung (thôn 1, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân) có nhiều xe tải, xe đầu kéo tập kết để công nhân cắt các tấm sắt lớn ở mép trên thành thùng được doanh nghiệp vận tải này cơi nới trước đó trong quá trình chuyên chở vật liệu xây dựng.

Quá trình này có sự giám sát, kiểm tra của tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát cơ động, dẫn đoàn Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh.

Cán bộ Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh kiểm tra phần cơi nới thành thùng phương tiện trước khi được cắt bỏ.

Công ty Cổ phần CS Miền Trung có 20 phương tiện là xe tải, xe đầu kéo, được xem là một trong những đơn vị có số lượng lớn đầu xe hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Trước đây, để đảm bảo khối lượng trong hợp đồng vận chuyển và tăng thêm kinh phí hoạt động, doanh nghiệp đã tự ý cải tạo kích thước thành thùng cao thêm 20cm – 40cm so với thiết kế nguyên bản của phương tiện.

Nắm bắt thông tin về đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự ATGT của Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có xử lý tình trạng phương tiện vi phạm quy định về chở hàng quá trọng tải, quá khổ, cơi nới thùng xe và được cán bộ, chiến sĩ Đội tuần tra cơ động, dẫn đoàn Phòng CSGT Hà Tĩnh tuyên truyền, vận động, doanh nghiệp đã tự giác cắt bỏ toàn bộ phần thành thùng cơi nới.

Công ty Cổ phần CS Miền Trung chủ động cắt bỏ thành thùng cơi nới đưa về nguyên trạng ban đầu.

Ông Trần Xuân Sử - Quản lý phương tiện Công ty Cổ phần CS Miền Trung cho hay: "Giá xăng dầu liên tục tăng cao trong khi cước vận chuyển chưa thể theo kịp, do đó đơn vị có gắn thêm các tấm sắt để nâng cao thành thùng để bù lại một ít chi phí.

Tuy nhiên, do việc cơi nới sai quy định nên mỗi lần xe chở hàng di chuyển trên đường là anh em lại lo lắng bị xử phạt. Khi được lực lượng CSGT, Thanh tra Giao thông tuyên truyền, giải thích kỹ càng, đơn vị đã chấp hành quy định cắt thành thùng để đưa về nguyên bản thiết kế phương tiện".

Việc cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải gây mất trật tự ATGT, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT.

Cũng theo ông Sử, việc cắt bỏ phần cơi nới thành thùng phương tiện ít nhiều sẽ tác động tới nguồn thu hoạt động của đơn vị, tuy nhiên, nếu cố tình vi phạm thì số tiền hưởng lợi được từ phần chở thêm cũng không thể bù lại được số tiền bị xử phạt.

Vì thế, ông Sử mong muốn các chủ xe khác cũng chấp hành việc chở đúng tải trọng để đảm bảo ATGT, thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước.

Công nhân dùng khò lửa cắt bỏ các tấm sắt lắp phía trên thùng phương tiện cơi nới.

Đại úy Bùi Quốc Hiếu – Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát cơ động, dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cho hay: "Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự ATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh, đội đã huy động lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp để xử lý phương tiện vi phạm về cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép.

Bên cạnh các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý trên các tuyến đường, đơn vị cũng đã cử cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, vận động các cá nhân, doanh nghiệp vận tải chủ động tháo dỡ phần cơi nới thành thùng phương tiện. Quá trình vận động đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp vận tải".

Phương tiện của Công ty TNHH Vận tải và kinh doanh vật liệu xây dựng Minh Quế (TX Hồng Lĩnh) sau khi được cắt bỏ phần cơi nới thành thùng.

“Ngoài Công ty Cổ phần CS Miền Trung thì rất nhiều đơn vị vận tải trên địa bàn chấp hành việc gỡ bỏ thành thùng đã cơi nới trước đây, trong đó có Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, Công ty TNHH Vận tải và kinh doanh vật liệu xây dựng Minh Quế....

Sau quá trình giám sát các phương tiện cắt bỏ phần cơi nới thành thùng, đơn vị cũng yêu cầu tài xế, chủ phương tiện ký cam kết không tái diễn hành vi vi phạm”, Đại úy Bùi Quốc Hiếu thông tin thêm.

Lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh kiểm tra lại thành thùng phương tiện sau khi được cắt bỏ phần cơi nới.

Thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết: "Kể từ ngày 20/6 tới nay, đơn vị đã lập biên bản xử phạt gần 1.400 trường hợp, phạt tiền 1,6 tỷ đồng, trong đó, có 135 trường hợp vi phạm chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng với số tiền phạt hơn 360 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh cũng tuyên truyền, ký cam kết đối với 1.800 chủ phương tiện, lái xe về chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Phòng CSGT Công an tỉnh còn vận động, yêu cầu các tài xế, chủ phương tiện tự giác tháo dỡ, cắt bỏ phần cơi nới thành thùng đối với 220 phương tiện. Với các tài xế, chủ phương tiện đã tuyên truyền, ký cam kết, nếu phát hiện vi phạm trong lúc vận chuyển hàng hóa thì yêu cầu hạ tải, cắt thành thùng trở về đúng nguyên bản thiết kế, đồng thời lập biên bản xử lý nghiêm hành vi vi phạm”.

Văn Đức