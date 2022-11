Hà Tĩnh: Đưa pháo ra đốt, một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng, đối với N.L.T (SN 1994, trú tại thị trấn Nghèn, Can Lộc) về hành vi “Sử dụng pháo trái phép”.

Trước đó vào hồi 18 giờ 30 phút, ngày 30/10/2022, sau khi uống rượu cùng một số người bạn, N.L.T đã lấy 1 hộp pháo nổ, loại 36 quả, rồi mang ra sau vườn nhà để đốt. Sự việc đã bị Công an thị trấn Nghèn phát hiện và lập biên bản.

Làm việc với cơ quan chức năng, N.L.T khai nhận số pháo trên mua từ một người không quen biết vào cuối năm 2021.

Ngày 10/11/2022, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với N.L.T về hành vi “Sử dụng pháo trái phép” theo quy định tại điểm i, khoản 3, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Tin liên quan: Mua bán pháo nổ, 2 thanh niên ở Hà Tĩnh lĩnh án tù 2 bị cáo ở huyện và TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đều nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi mua bán với khối lượng pháo nổ lớn, vì vậy, phải lĩnh án 30 tháng tù.

Buôn bán pháo nổ, 3 thanh niên lĩnh 37 tháng tù Quen nhau trong quá trình học ngoại ngữ để đi xuất khẩu lao động nước ngoài, 1 thanh niên ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và 2 thanh niên ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bàn bạc, rủ nhau buôn bán pháo nổ.

C.L