Hà Tĩnh giảm trên 30% số người chết vì TNGT trong 3 tháng đầu năm

Trong quý I năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/3/2021), Hà Tĩnh xảy ra 24 vụ TNGT, làm chết 18 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 8 vụ, giảm 10 người chết, giảm 1 người bị thương. Trong đó, TNGT đường bộ: xảy ra 24 vụ, làm chết 18 người, bị thương 11 người (giảm 8 vụ, giảm 10 người chết, giảm 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020). Trong quý I năm 2021 (tính từ 15/12/2020 đến 14/3/2021), lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, lập biên bản 8.444 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ra quyết định định xử phạt 7.821 trường hợp, số tiền xử phạt là 11,4 tỷ đồng. Trong đó, xử lý vi phạm 4.798 mô tô, 243 ô tô khách, 1.265 ô tô tải, 2.107 ô tô con, 31 phương tiện khác. Cũng trong quý I/2021, cơ quan điều tra cấp huyện đã tiến hành khởi tố 17 vụ, 18 bị can về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Viện KSND cấp huyện đã truy tố 13 vụ, 14 bị can. Tòa án hai cấp đưa ra xét xử 9 vụ, 9 bị cáo; phạt tù có thời hạn 2 bị cáo, phạt tù cho hưởng án treo 7 bị cáo.